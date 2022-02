Se Superliga-målene her: Overraskelse i Herning har skabt et nyt tophold, mens bundholdene oplevede nedture

Få et overblik over den seneste spillerunde i Superligaen her.

Sønderjyske - AGF 2-3 Efter 14 minutter lignede det sæsonens tredje sejr til bundholdet Sønderjyske, holdets nye træner, Henrik Hansen, fik et lille smil på, da først Peter Christiansen efter halvandet minut skubbede bolden ind, og siden, da Stefan Gartenmann headede et mål ind til 2-0. AGF-anfører Patrick Mortensen skabte aarhusiansk håb med en fin reducering inden pausen, og i anden halvleg udlignede Jón Dagur Thorsteinsson til 2-2, da Sønderjyske-målmand Lawrence Thomas parerede et skud hen i skoene på islændingen. Lawrence Thomas kom i fokus i overtiden, da han lod et hovedstød fra Patrick Mortensen ryge under sin krop til et heldigt sejrsmål, der holder liv i AGF’s håb om at nå med i topseks.

FC Midtjylland - AaB 0-2 AaB kom klart bedst ud i det første kvarter mod topholdet, bragte sig foran på et fornemt gennemspillet angreb sparket ind af forsvarsspiller Daniel Granli, der spillede et-to med sine holdkammerater helt frem til feltet. Med Louka Prip som kreatør truede AaB’erne i flere faser af kampen, som reelt blev lukket, da debutanten Kasper Høgh satte panden på et hjørnespark tidligt i anden halvleg. Hjemmeholdet skuffede med en bleg indsats, men burde havde lavet et eller to mål i holdets bedste fase i det sidste kvarter af første halvleg. Efter pausen evnede FC Midtjylland ikke for alvor at trykke AaB tilbage.

Silkeborg IF - Vejle BK 3-0 Det var ikke befordrende for Vejles spinkle håb om at undgå nedrykning, da klubben indledte foråret mod et velspillende hjemmehold sprængfyldt med selvtillid. Med 3-0 sejren fortsætter Silkeborg tendensen fra efteråret, da oprykkerne var den positive overraskelse. Det skyldes ikke mindst talenter som Rasmus Carstensen, der assisterede Niklas Helenius’ mål lige før pausen. I anden halvleg fortsatte hjemmeholdet med at kombinere sig stilfuldt rundt om de stadig mere desperate Vejle-spillere, der kom yderligere bagud efter et par gennemspillede angreb, som først Sebastian Jørgensen og siden Nicolai Vallys sendte i mål. Vejle har tabt alle deres udekampe i denne sæson og ligger på sidstepladsen.

FC Nordsjælland - Brøndby IF 0-2 På to mål i anden halvleg af Anis Slimane og Andreas Bruus sørgede Brøndby for at holde sig til i toppen af Superligaen med en sikker sejr i Farum. FC Nordsjælland prøvede og prøvede, men blev nærmest most i anden halvleg efter en jævnbyrdig første periode. Brøndby gav debut til Joe Bell på midtbanen og oppe foran fik Carl Björk sine første minutter som afløser for topscorer Mikael Uhre, men svenskeren forsømte at omsætte et par gode muligheder. Det betød ikke det store, for som hold leverede Brøndby en yderst solid indsats, og defensivt holdt Brøndby stort set hjemmeholdet fra at skabe noget som helst i de sidste 45 minutter. FC Nordsjælland magtede ikke at hive sig væk fra de to bundholds nederlag. Afstanden til Sønderjyske er stadig seks point.

FC København - OB 2-0 OB havde længe rakt ud efter en overraskende føring, da FC København kom foran i søndagens sene superligakamp. Pep Biel blev noteret for sit ottende sæsonmål, da spanierens frispark lige uden for feltet blev rettet af og endte i OB-målet efter en halv time. Gæsterne var flere gange ved at udligne, inden FC København-indkøbet Khouma Babacar scorede med et kvarter tilbage af sin debut. Med 2-0 sejren overtager FC København førstepladsen i Superligaen.

