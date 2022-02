Celtic-englænder vil gerne spille for Hjulmands landshold

Celtic-spilleren Matt O’Riley har en lille drøm om at spille fodbold for det danske landshold.

Den 21-årige midtbanespiller har optrådt for de engelske ungdomslandshold, men O’Riley har danske aner, hvilket gør det muligt for ham en dag at stille op for Danmark.

Det fortæller Celtic-spilleren i et interview med footballscotland.co.uk.