Randers vil straffe formsvage Leicester på dødbolde

Kasper Schmeichels klub er statistisk det dårligste hold til at forsvare dødbolde i Premier League, og det har man også noteret sig i danske Randers FC, som torsdag aften skal en tur til Leicester i den første af to 16.-delsfinaler i Conference League.

- Leicester lukker mange mål ind, og det er ingen hemmelighed, at de indkasserer mange af de mål på dødbolde. Så det har de nok et fokus på, for de må have set vores kampe og observeret, at vi er gode i den del af spillet. Så dødbolde er et område, hvor vi kan gøre ondt på dem.

Derfor kan dødbolde blive et centralt våben i Randers’ jagt på at tage et godt resultat med hjem forud for næste uges returopgør i Kronjylland.

Leicester har ikke vundet en ligakamp i 2022, og for halvanden uge siden blev klubben ekspederet ud af FA Cuppen efter et 1-4-nederlag til Nottingham Forest fra den næstbedste række.

- Det er meget frustrerende, at vi har lukket så mange mål ind på dødbolde. Det er definerende øjeblikke for os, når vi indkasserer mål på den måde. Vi skal blive ved med at italesætte problemet, og vi skal fokusere på, hvordan vi kan adressere det, siger Brendan Rodgers til Leicester TV.

Manager Brendan Rodgers peger da også på defensive dødbolde som et nødvendigt område at forbedre. Og det må gerne kunne ses allerede mod Randers.

Så sent som i weekenden var det også en dødbold, der forhindrede Leicester i at slå West Ham. I tillægstiden scorede London-klubben til 2-2, hvilket tydeligt frustrerede Leicesters spillere.

Selv om de dårlige resultater måske kan sprede usikkerhed blandt Leicesters spillere, påpeger Thomas Thomasberg omvendt, at kampen mod Randers kan være en kærkommen anledning til oprejsning for Leicester.

- Jeg havde egentlig ønsket, at Leicester havde vundet nogle kampe op til, at de skal møde os, for så ville der ikke være så stort et pres på dem for at aflive Randers.

- Alle regner med, at de går videre, men de har ikke meget kredit i banken efter deres seneste resultater, og derfor kommer de måske ud med endnu større gejst og sult efter at lave et godt resultat, siger han.

Siden Randers senest var i aktion i en betydende kamp i efteråret, har Thomasberg selv været sat i forbindelse med et skifte væk fra klubben, da AaB ønskede ham til at overtage klubbens ledige trænersæde.

Den saga pågik i januar og endte med, at Thomasberg blev i Randers.