Tottenham-træner: Champions League-kvalifikation ser svært ud

En af dem er Tottenham, der efter en god start under den nye manager Antonio Conte, er blevet ramt af et formdyk. Og det skaber bekymringer hos italieneren.

- For et hold, der spiller for at komme i Champions League, må man ikke tabe to kampe på hjemmebane, siger italieneren til Sky Sports ifølge Reuters

Tottenham tabte i midtugen 2-3 til Southampton. Søndag tabte holdet 0-2 til Wolverhampton.

Conte håber, at klubbens fans vil stå bag holdet i den svære situation, det befinder sig i, fortæller han.

- Spillerne skal ikke føle sig pressede til at nå et mål, der i øjeblikket virker urealistisk. Det sagde jeg også ved min ankomst.

- Vi skal være mere realistiske og stå sammen, tilføjer Conte.