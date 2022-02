Formstærke Villarreal tog point fra Real Madrid

Atlético Madrid ligger nummer fire, efter at holdet uden skadede Daniel Wass lørdag snuppede en dramatisk 4-3-sejr over lokalrivalerne Getafe i en kamp med tre straffespark, et rødt kort og et sent, akrobatisk sejrsmål af Mario Hermoso trods undertal.

Villarreal, som havde vundet seks af de seneste otte ligakampe inden kampen, indtager femtepladsen.

Den store historie i startopstillingen var, at ellers nærmest udstødte Gareth Bale fik chancen i front med Karim Benzema ude.

Waliseren startede inde i sæsonens tre første kampe med et mål til følge, og siden har Bale ikke fået så meget som et indhop.