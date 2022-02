Matchvinder blev på et straffespark tyskeren Kai Havertz, der i maj også afgjorde Champions League-finalen. Chelsea slog dengang Manchester City med 1-0.

Europa står noteret for 14 titler i 18 mulige turneringer, mens brasilianske hold har skaffet Sydamerika de resterende fire titler.

Det er niende gang i træk, at den europæiske mester vinder klub-VM, der har eksisteret siden 2000.

Christensen spillede de første 90 minutter for Chelsea.

Efter 54 minutter pandede Romelu Lukaku et flot indlæg fra Callum Hudson-Odoi i nettet, og det holdt knap ti minutter.

Siden fik Chelsea budt ind med et par forsøg, men slutproduktet manglede hos London-holdet, der mistede profilen Mason Mount til en skade i en målløs første halvleg.

Kort hjulpet på vej af sine ekstatiske medrejsende fans bed Palmeiras godt fra sig og fightede sig frem til forlænget spilletid.

Her sendte amerikaneren Christian Pulisic det bedste forsøg på træværket, inden Havertz efter et VAR-gennemkig fik lov at afgøre affæren fra straffesparkspletten efter 117 minutters spil.

Palmeiras sluttede med ti mand på banen efter en sen udvisning af Luan Garcia.

Chelsea havde kvalificeret sig til finalen ved at slå den asiatiske mester Al Hilal med 1-0 i semifinalen. Palmeiras slog i sin semifinale den afrikanske mester Al Ahly.

Tidligere lørdag vandt Al Ahly fra Egypten kampen om tredjepladsen med 4-0 efter et opgør, hvor Al Hilal fra Saudi-Arabien fik to spillere udvist inden for kampens første 28 minutter.