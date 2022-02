Endnu en ujævn indsats kostede United point i topstriden

Som flere andre gange i sæsonen havde Manchester United svært ved at holde niveauet gennem en hel kamp, og det udnyttede Southampton til at snuppe et point på Old Trafford.

En tidlig scoring i anden halvleg af gæsterne udlignede Uniteds føring, så kampen endte 1-1.

Med det ene point forbliver United uden for top-4, selv om holdet er a point med West Ham på fjerdepladsen.