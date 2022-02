Eriksen kan godt forstå afventende storklubber

Store fodboldklubber som Ajax, Tottenham og Inter har været arbejdsgivere for Christian Eriksen tidligere i karrieren.

Nu fortsætter Eriksen frem til sommer i den mindre engelske klub Brentford, og han har forståelse for, at større klubber lige skal se danskeren an.

Det skyldes de mange måneder væk fra fodbold, efter at Eriksen sidste sommer blev ramt af et hjertestop under EM og nu spiller med en pacemaker.