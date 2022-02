Christian Eriksen vendte tilbage: »Er der sket et eller andet stort?«

Fredag eftermiddag trådte Christian Eriksen frem for offentligheden for første gang siden sit skifte til Premier League-klubben Brentford FC. Det skete på et velbesøgt pressemøde hos London-klubben, hvor den danske fodboldprofil stillede op for at svare på spørgsmål. »Er der sket et eller andet stort?« spurgte Christian Eriksen med et skævt smil, inden spørgsmålene begyndte at flyve afsted.

Danskeren har trænet med sin nye klub siden mandag formiddag og håber snart at vende tilbage i kamp. »Det har været rart at spille sammen med andre igen. Det er dejligt at få foden ind i et professionelt setup igen,« siger Christian Eriksen. Han forklarede samtidig, at det betød meget for ham selv og familien at være tilbage i London, hvor han tidligere har boet under tiden hos Tottenham Hotspur. Nu er han blevet den største stjerne i Brentfords historie. »Jeg tænkte ikke over det, før jeg skrev under med Brentford. Men jeg har set, hvordan klubben, fansene og medierne har reageret. Det er jeg meget beæret over, og jeg er taknemmelig for, at Brentford gav mig chancen,« siger Christian Eriksen.

Den 29-årige fodboldspiller har ikke været i aktion på topniveau, siden han faldt om med et hjertestop i juni 2021 midt under EM-kampen mod Finland. »Folk kommer nok aldrig til at glemme, hvad der skete i sommer. Men nu skal det handle om fodbold igen - om jeg kan ramme bolden ordentligt og den slags ting. Jeg glæder mig til, at det skal handle om det,« sagde den danske midtbanespiller. Hans nye træner, Thomas Frank, har tidligere talt om, at det kan tage et par uger, inden Christian Eriksen kan komme i kamp igen: »Han siger selv, at han aldrig har trænet så hårdt i hele sit liv. Han er en naturlig løber, så det tager ikke måneder, før han er i topform. Men skarpheden i at træne med et hold og evnen til kontinuerligt at spille kampe – det kommer til at tage noget tid.«

Omvendt har den danske træner åbnet muligheden for, at Christian Eriksen kan være med i truppen allerede lørdag mod Crystal Palace. Brentfords nye nummer 21 begyndte at træne med holdet i mandags. Inden da havde Christian Eriksen opholdt sig i Holland, hvor han havde fået lov til at fortsætte sin genoptræning sammen med ungdomsholdet hos sin tidligere klub Ajax Amsterdam. Midtbanespilleren har i første omgang fået en halvårig aftale med Premier League-klubben i London. Her skal han og holdkammeraterne være med til at sikre oprykkerne endnu en sæson i den bedste engelske fodboldrække. »Det vigtigste lige nu er, at han har fundet et sted, hvor han kan spille fodbold igen. Og så må vi tage den derfra. Der er mange naturlige spørgsmålstegn, men vi har også et håb om, at han kan finde tilbage til sit gamle topniveau – jeg har også en stor tro på det i øvrigt,« siger Thomas Frank. I løbet af januar blev kontakten mellem Eriksen og Brentford intensiveret, indtil skiftet faldt på plads den 31. januar. Inden da gennemgik danskeren de obligatoriske lægetjek og er blevet meldt klar til at spille fodbold på topniveau igen.

»Jeg ser ham passe naturligt ind i den måde, vi gerne vil spille. Jeg er med på, at han har spillet for Ajax, Tottenham og Inter, hvor de har været vant til at have bolden det meste af tiden. Det er også der, hvor han er allerbedst. Men jeg også set rigtig mange af hans landskampe, hvor de ikke altid har haft bolden hele tiden. Sådan vil det også være, når vi møder de bedste hold. Som udgangspunkt vil vi gerne være dominerende og diktere kampene, og derfor har vi brug for en topspiller som Christian til at hjælpe os. Han kan gå direkte ind i det system, vi spiller nu,« siger Thomas Frank. Christian Eriksen har tidligere været i Premier League. Han spillede for Tottenham fra 2013 til januar 2020 inden skiftet til Inter.