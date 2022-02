Senegals præsident har tildelt spillere landjord efter mesterskab

Ud over en guldmedalje og en stor pokal har Senegals landsholdsspillere også fået landjord og en større pengepræmie af landets præsident Macky Sall for at vinde African Cup of Nations.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det skete tirsdag ved en ceremoni i præsidentpaladset i hovedstaden Dakar. Derudover udnævnte han også medlemmerne af holdet til det vestafrikanske lands fineste orden, løveordenen.