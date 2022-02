Midtjylland udlejer australske Mabil til tyrkisk klub

Beslutningen skyldes, at han har været et stykke fra at kunne komme på holdet i en længere periode, fortæller sportschef i klubben, Svend Graversen.

- Derfor har vi ledt efter en god løsning for Awer, og det har vi fundet nu med denne lejeaftale til Kasimpasa, lyder det.

Awer Mabil står noteret for i alt 146 kampe for midtjyderne i løbet af de sidste tre og et halvt år. I den periode er det desuden blevet til 20 mål og 30 assister.

Australieren har i indeværende sæson fået ni kampe for klubben.

– Han fortjener at spille mere, og vi har landet en aftale, som alle parter er tilfredse med. Det glæder vi os over, fordi Awer er et utroligt vellidt menneske i hele FC Midtjylland, og vi håber, at han får masser af succes i foråret, siger Svend Graversen i meddelelsen.