Forskelsbehandling ved klub-VM møder kritik fra underdog

I weekenden spillede saudiarabiske Al Hilal sig frem til semifinalen ved klub-VM i fodbold med en overbevisende sejr på 6-1 over Al Jazira fra Abu Dhabi.

Her venter et møde med Champions League-vinderne Chelsea, en kæmpe kamp for Al Hilal. Derfor skulle man tro, at Al Hilal-træner Leonardo Jardim var en glad mand.