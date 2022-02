Eriksen ser frem til at lægge hjertestop bag sig hos Brentford

- Det er tid til at se fremad, siger Christian Eriksen efter første træning med nye holdkammerater i London.

Christian Eriksen ser frem til at kunne lægge fortællingen om sit hjertestop bag sig og vende fokus tilbage på fodbolden, når han forhåbentlig snart får comeback for sin nye klub Brentford. Det siger danskeren i et større interview på Premier League-klubbens YouTube-kanal. - Jeg har fået grønt lys af lægerne til at være fodboldspilleren Christian. Selvfølgelig vil jeg altid have mindet af, hvad der skete, men det er tid til at skabe nye minder og se fremad, siger Eriksen.

- Jeg glæder mig også til at vise, at man godt kan spille fodbold igen med en ICD-enhed, hvis man har haft et hjertestop. 29-årige Christian Eriksen blev præsenteret som ny spiller i Brentford 31. januar. Klubben er danskerens første, siden han blev frigivet af Inter efter sit kollaps i Parken under sommerens EM-slutrunde, fordi man ikke må spille med en indopereret ICD-enhed i hjertet i Italien. Eriksen fortæller, at gode snakke med Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, blandt andet var med til at overbevise ham om at skifte til London-klubben.

- Jeg havde en god fornemmelse. Det er et godt sted for min familie, og holdet spiller i Premier League. De kommende måneder handler om at komme op på mit niveau og vise, at jeg igen er fodboldspiller, siger Eriksen. - Det var den bedste mulighed for mig, og heldigvis blev vi enige. Christian Eriksen trænede mandag eftermiddag for første gang med sine nye holdkammerater, der inkluderer flere danskere, som han kender fra landsholdet.

Den danske playmaker kan dog ikke sige noget om, hvornår han er klar til at få debut for Brentford og fuldføre sit comeback til grønsværen. - Jeg har det godt, men ligesom alle andre, der kommer tilbage fra skader, tager det noget tid. Konditions- og styrkemæssigt står jeg et rigtig godt sted. Så er der lige skarpheden, der skal tilbage.

Christian Eriksen har tidligere spillet i Premier League for Tottenham. Han har i første omgang skrevet kontrakt med Brentford indtil slutningen af sæsonen.

/ritzau/