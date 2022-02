Målmandslegenden Ronnie Hellström er død - 72 år gammel

Hellström var målmand og var i mange år sidste skanse på det svenske landshold og for både Hammarby i hjemlandet og tyske Kaiserslautern.

Ved VM i 1974 var han med til at hjælpe Sverige til en femteplads. I alt blev det til 77 optrædener for nationalmandskabet fra 1968 til 1980.

På klubplan var det i Hammarby, han fik sin professionelle fodboldopdragelse. Hellström var ungdomsspiller i Stockholm-klubben og spillede for den frem til 1974. Her gik turen til Kaiserslautern, hvor Hellström endte med at spille i ti år.

Med Kaiserslautern nåede Hellström to gange frem til finalen i den tyske pokalturnering. Begge blev dog tabt. Mesterskaber blev det ikke til.