Thomas Frank: Eriksen kan gå direkte ind i vores system

Christian Nørgaard er ofte valgt som den defensive midtbanemand, mens blandt andre Mathias Jensen er placeret lige foran. Her vil Eriksen også kunne indgå.

- Jeg ser ham passe naturligt ind. Jeg er med på, at han har spillet for Ajax, Tottenham og Inter, som har været vant til at have bolden det meste af tiden.

- Det er der, han er allerbedst. Men jeg også set rigtig mange af hans 109 landskampe, og det er ikke altid, at Danmark har haft bolden hele tiden. Sådan vil det også være, når Brentford møder de bedste hold.