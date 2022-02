USA bankede Honduras i 16 graders frost i VM-kvalifikation

To spillere måtte i pausen udskiftes på grund af det ekstreme vejr, skriver Honduras’ fodboldlandshold på Twitter.

Kampen blev spillet i 16 graders frost i den nordlige amerikanske stat Minnesota, og det led særligt Honduras under.

USA’s fodboldlandshold vandt natten til torsdag dansk tid 3-0 over Honduras i den nord- og mellemamerikanske kvalifikation til VM i Qatar.

Han fortæller videre, at den nordlige udvælgelse af stadion delvist skyldtes, at det var tæt på Canada, hvor USA spillede søndag. Dermed var der kort rejsetid.

- Vi forsynede Honduras, deres stab og dommerne med varmt tøj og forsøgte at gøre det til sikre omgivelser for dem at spille i.

Efter kampen forsvarede USA-træner Gregg Berhalter beslutningen om at ligge en januarkamp i det kolde Minnesota.

USA har fem point ned til Costa Rica på femtepladsen.

Øverst i puljen ligger Canada, der med en 2-0-sejr over El Salvador torsdag nat nu er et mulehår fra at være klar til VM i Qatar senere i år.

Canada har ni point ned til femtepladsen og mangler derfor blot et enkelt point for at indløse billetten til VM.

Det vil være den blot anden VM-deltagelse i landets historie. Første gang var i 1986.