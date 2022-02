Uefa kritiseres for manglende regelsæt efter Eriksen-traume

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) gav nemlig spillerne valget mellem at genoptage opgøret eller at færdigspille det dagen efter ved middagstid.

Alligevel kom de tilbage på banen efter en lang afbrydelse for at færdiggøre kampen mod Finland.

Uefa blev efterfølgende hårdt kritiseret af både de danske spillere og ledere samt andre aktører i fodboldverdenen for at have presset de danske spillere, som var rystede efter episoden, til at spille videre.

Der blev efterfølgende fra flere sider efterlyst et regelsæt for, hvordan en lignende episode skulle håndteres i fremtiden. Men her et halvt år efter er der intet sket.

Sådan lyder det fra blandt andet Spillerforeningen i Danmark. Til Politiken siger Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen: