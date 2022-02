Sen målfest i dårlig kamp sendte Senegal i finalen

Den første semifinale ved Africa Cup of Nations fik fire scoringer i kampens sidste 20 minutter. Tre af dem stod Senegal for og snuppede pladsen i finalen med en 3-1-sejr over overraskelsen Burkina Faso.

Allerede efter to minutter måtte kampen afbrydes i et par minutter, efter at to spillere havde hamret hovederne sammen.

To gange i første halvleg måtte kampens dommer, Bamlak Tessema Weyesa, konsultere VAR-systemet, da Senegal mente sig berettiget til straffespark.

Hverken voldsomt spil af Burkina Fasos målmand eller en hånd på bolden var dog nok til at få den etiopiske dommer til at efterkomme Senegals appeller efter at have kigget på tv-skærmen.

Stemningen på lægterne lod sig dog ikke dæmpe af, at spillet på banen virkelig ikke var godt.