FC Midtjylland har sat kløerne i tidligere tysk landsholdsspiller

- Det er en fantastisk mulighed, at vi kan få Max til FC Midtjylland, og det er vi selvfølgelig enormt glade for. At vi kan tiltrække en spiller med hans cv og kvalitet bringer stor stolthed i hele klubben, siger sportschef Svend Graversen

De fire landskampe fik han, da han spillede for Schalke 04. Debuten kom i 2014 i en venskabskamp mod Polen. Derefter ventede han to år, før han spillede fuld tid og scorede i en venskabskamp mod Finland.

Siden blev det til to indskiftninger i VM-kvalifikationskampe i 2016.

Hos Fenerbahce har Max Meyer blot spillet seks ligakampe i efteråret, men Svend Graversen forventer, at tyskeren kan finde formen i FC Midtjylland.

- Max er i sin bedste fodboldalder, men han er også på et tidspunkt i sin karriere, hvor han skal ind og bevise sig på ny.

- Nu har vi et halvt år til at se hinanden an i og med, at det i første omgang er en lejeaftale, men vi har en kæmpe tro på, at det er et fremragende match, og vi glæder os til at se ham i aktion i FCM-trøjen, siger Graversen.