Tidligere AGF'er ophæver sin kontrakt i Premier League-klub

Han nåede lige at få savsmuld under støvlerne, men Oskar Buur fik aldrig sit gennembrud i Premier League-cirkusset - og nu er han fortid i Wolverhampton.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside, hvor det fremgår, at de to parter er blevet enige om at ophæve den danske backs kontrakt.

23-årige Oskar Buur har haft et særpræget karriereforløb.