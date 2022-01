Sønderjyske hiver Emil Berggreen hjem på dansk jord

I bestræbelserne på at afværge en truende nedrykning har superligaklubben Sønderjyske hentet angriberen Emil Berggreen hjem fra udlandet.

- Jeg glæder mig til at prøve kræfter med 3F Superligaen igen, og jeg ser frem til en spændende tid i Sønderjyske, siger han til klubbens hjemmeside.

- Vi har et udfordrende forår foran os, men jeg kan forhåbentlig være med til at bidrage til, at vi sammen får vendt skuden, så vi sikrer overlevelse i denne sæson.

Emil Berggreen slog igennem tilbage i 2014 hos Hobro, hvor han kun skulle bruge et halvt år på at tiltrække sig opmærksomhed fra udlandet.

Eintracht Braunschweig i den tyske 2. Bundesliga løb af med den talentfulde angriber, som siden også nåede forbi Mainz 05 og hollandske FC Twente.