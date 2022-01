Ekspert: Eriksen skal vænne sig til at tabe mere

Mandag blev det omsider en kendsgerning, at Christian Eriksen skal spille for Premier League-klubben Brentford FC, der har en lang række danskere i truppen og Thomas Frank som cheftræner.

- Det lader til, at han var indstillet på at skulle tilbage til Premier League, og jeg tror ikke, at de allerstørste klubber har været klar til tage ham lige nu og her, vurderer Mikkel Bischoff.

- Brentford er ikke ude af nedrykningskampen, og det kan være, at han finder ud af, at det ikke er interessant for ham at spille for en bundklub, der skal kæmpe hårdt for livet.

- Det har han ikke prøvet i karrieren. Det bliver nyt for ham at være et sted, hvor man taber flere kampe, end man vinder, påpeger Bischoff.

Han mener, at Brentford har gjort et scoop ved at hente Eriksen.

- For Brentford er Eriksen mange niveauer over det, klubben normalt kan hente. Det er en spiller, som blev rygtet til Real Madrid og Barcelona, så det er en helt anden hylde end den normale for Brentford.

- Meget spil kommer til at gå igennem ham. Det skal det gøre, når de henter en spiller af hans kaliber, vurderer Bischoff.