FCK har ophævet samarbejdet med Kamil Wilczek

Superligaklubben oplyser på sin hjemmeside, at samarbejdet med polakken er ophævet, og at angriberen stopper med øjeblikkelig virkning.

- Han har bevist, at han fortsat er en spiller, der ved, hvor målet står, men udsigten til spilletid hos os er ikke ret god for ham længere, og derfor er vi stille og roligt blevet enige om at gå hvert til sit.

Med sit stop i FCK er Wilczek nu fri til at skifte til en anden klub, også efter at transfervinduet er lukket.

- Jeg er meget taknemmelig for, at jeg fik muligheden for at spille for FC København.

- Jeg har nydt min tid i klubben og er altid blevet behandlet godt der. Jeg ønsker alle i klubben alt det bedste, siger Wilczek.