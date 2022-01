Dansker hamrede sensationshold tættere på belgisk guld

Det var danske Casper Nielsen, der endte som matchvinder, da midtbanespilleren efter ti minutter sendte et skud fra distancen i mål.

Casper Nielsen har en fortid i Esbjerg og OB, inden han i 2019 skiftede til den belgiske klub, der dengang befandt sig i den næstbedste række.

I overtiden kom Jonas Bager også i aktion for Royale Union Saint-Gilloise, der har slået et stort hul i toppen af ligaen efter 25 spillerunder. Holdet har et forspring på 12 point til Club Brugge, der dog har spillet en kamp færre.

Anderlecht har på fjerdepladsen 42 point.

Efter 34 kampe i grundspillet skal de fire bedste hold kæmpe videre om mesterskabet.