Canada fortsætter stime og styrer mod første VM i 36 år

Det er Canadas fjerde sejr i træk i den nord- og mellemamerikanske VM-kvalifikation, som holdet fører et point foran USA.

Efter en udesejr på 2-0 over Honduras natten til fredag holder canadierne sig på direkte kurs mod VM i Qatar.

Historisk har der været langt mellem succesoplevelserne for Canadas fodboldlandshold, men der er tilsyneladende lysere tider på vej.

Sejren var ikke uventet. Honduras har store problemer i bunden af den otte hold store kvalifikationsgruppe og er uden sejr i ni kampe.

På hjemmebane i San Pedro Sula bragte honduranerne sig selv på glatis fra start, da Denil Maldonado lavede selvmål efter ti minutter.

Den canadiske angrebsprofil Jonathan David øgede til slutresultatet 2-0 19 minutter før tid. Det var Lille-forwardens 19. mål i 25 landskampe.

Landstræner John Herdman råder over et hold, der anses for Canadas bedste i mange år.