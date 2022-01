FCK henter nigeriansk offensivspiller i Tyrkiet

FC København fortsætter oprustningen forud for forårssæsonen i Superligaen. Torsdag har klubben hentet den nigerianske offensivspiller Paul Mukairu, der har underskrevet en kontrakt gældende frem til udgangen af 2025. Det oplyser FCK på sin hjemmeside. Den 22-årige Mukairu kommer fra tyrkiske Antalyaspor, hvorfra han var udlejet til belgiske Anderlecht i sidste sæson. I sommer vendte han retur til tyrkisk fodbold, men nu vender han igen snuden mod nord.

- Paul opfylder de ønsker, vi har haft til en kantspiller, fordi han med sin fart og én mod én-evner giver os nogle andre redskaber og nye muligheder til offensiven, siger sportsdirektør Peter Christiansen til FCK’s hjemmeside. Han pointerer, at nigerianeren allerede har prøvet en del trods sin alder, både i Tyrkiet, men også i den belgiske liga, som, sportschefen mener, i nogen grad kan sammenlignes med Superligaen. - I et godt og professionelt miljø i Belgien tog han nogle rigtigt flotte skridt i sin udvikling og beviste, at han kan spille under det tryk, der er i så stor en klub, og hvor forventningspresset ligner det, der er i FC København, siger Christiansen.

Træner Jess Thorup ser frem til at have offensive tangenter at spille på. - Han er en spændende og atletisk spiller, der kan lave det uventede og skabe muligheder på egen hånd med et fantastisk antrit og modet på at udfordre. - Samtidig har han en god fysik i sit spil, og han giver os nogle andre strenge at spille på. Vi bliver farligere i dybden bag modstandernes forsvar, og vi får en spiller mere, der kan skabe chancer, siger Jess Thorup. Mukairu har spillet 53 kampe for Antalyaspor, hvor det blev til otte scoringer. I Anderlecht blev det til 29 kampe med fire mål og fire oplæg til følge. Han optræder primært som kantspiller, hvor han har spillet både til højre og venstre, og enkelte gange har han også spillet central angriber, beskriver FCK.

- Jeg er meget stolt og ydmyg over, at FC København har givet mig den her mulighed, som jeg vil gøre alt for at gribe, siger Paul Mukairu.

/ritzau/