FC Nordsjælland lejer målmand i AaB

- Vores vurdering er, at Andreas Hansens spillestil og målmandstype passer rigtig godt til vores i FC Nordsjælland, og at han derfor vil få muligheden for at kunne tage det næste skridt i sin karriere og udvikling her hos os, siger FCN-sportsdirektør Mikkel Hemmersam.

Andreas Hansen står noteret for 16 kampe som AaB-spiller. Tidligere har han spillet 106 kampe for HB Køge.