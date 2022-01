Italien går efter EM-værtskab i 2028 eller 2032

Ikke siden 1990 har Italien været enevært for en fodboldslutrunde, men nu er det snart tid igen, mener Italiens Fodboldforbund (FIGC).

Onsdag siger FIGC-præsidenten, Gabriele Gravina, at Italien agter at gå efter EM-værtskabet i 2028 eller 2032.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Oprindeligt havde Italien planer om at byde på værtskaberne for EM i 2028 og VM i 2030, men et EM er et mere realistisk projekt lige nu for Italien, hvor mange stadioner står foran tiltrængte renoveringer.