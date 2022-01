Christian Eriksen træner med hos Ajax-reserver

Christian Eriksen har fået lov til at træne med hos Jong Ajax, der fungerer som reservehold for den hollandske storklub Ajax Amsterdam. Det oplyser Ajax på sin hjemmeside.

- Jeg er meget glad for at være her. Hos Ajax kender jeg folk, det føles som at komme hjem, fordi jeg var her så længe.

- Alle faciliteter er til rådighed for mig, og med Jong Ajax kan jeg træne på et højt niveau som en del af et hold, siger Eriksen til klubbens hjemmeside.