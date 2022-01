AaB sender cheftræner til svensk klub med det samme

Tidligere var aftalen, at Marti Cifuentes først skulle tiltræde i Sverige den 1. marts, fordi han i sin kontrakt med AaB havde et opsigelsesvarsel, som altså tvang ham til at blive.

Det ligger fast, efter at den nordjyske superligaklub er nået til enighed med svenske Hammarby, om at den spanske træner kan skifte med det samme.

- Vi har arbejdet på at få Marti hertil så hurtigt som muligt, samtidig med at vi har haft forståelse for AaB’s situation. Nu er han her, og vi kan se fremad, siger Hammarby-sportschef Jesper Jansson til sin klubs hjemmeside.

Mandagens nyheder har givet Marti Cifuentes anledning til at sige endegyldigt farvel til AaB. Det har han gjort på sin Twitter-profil.

- Det har været en ære at være cheftræner i denne klub. Det har været et intenst år fyldt med oplevelser, jeg vil huske for evigt, skriver han.

Marti Cifuentes blev ansat i AaB for lidt mere end et år siden og har nået 40 kampe i spidsen for klubben.

Nu kan han allerede tirsdag stå på træningsbanen i Stockholm, hvor Hammarby har hjemme.