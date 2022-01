AaB har forlænget med svensker og sender ham på lejeophold

- Den første tid i AaB har været både op og ned for Tim, men man skal altså huske på, at han stadig kun er 19 år og med et fortsat stort udviklingspotentiale, siger sportschef Inge André Olsen til hjemmesiden.

- Nu er vi i fællesskab blevet enige om at tilføre hans udvikling nye impulser med et længere lejeophold i Østrig, og så ser vi frem til at se ham i AaB-trøjen igen.