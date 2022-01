Drømmemål satte Chelsea i gang i London-derby

Hakim Ziyech scorede et pragtmål, da Antonio Conte led sit første liganederlag som Tottenham-manager.

Hvis Tottenham-spillerne er ved at være træt af at møde Chelsea, er det til at forstå. For tredje gang på 18 dage tabte Pierre-Emile Højbjerg og hans holdkammerater til London-rivalen, da Chelsea søndag aften vandt 2-0 på Stamford Bridge. Tidligere på måneden vandt Chelsea også begge semifinaleopgør i EFL Cuppen.

Hakim Ziyech stod for kampens højdepunkt med sit drømmemål umiddelbart efter pausen. Med et millimeterpræcist skud drejede marokkaneren bolden helt op i fjerneste målhjørne. Bolden var så perfekt placeret, at Tottenham-keeper Hugo Lloris var chanceløs, selv om der ikke var meget fart på skuddet. Målet pustede liv i kampen efter en lidt flad første halvleg, hvor Chelsea dominerede, men hvor Tottenham var tættest på at bringe sig foran. Faktisk havde Harry Kane bolden i nettet, men kampens dommer, Paul Tierney, valgte noget kontroversielt at annullere scoringen. Tierney vurderede, at Kanes bløde skub mod Thiago Silva var nok til et frispark.

Netop Thiago Silva kom i fokus igen ti minutter inde i anden halvleg. Chelsea-veteranen kom først på Mason Mounts frisparksbold, og pandede den utageligt i mål til 2-0. Chelsea er med sejren igen kun et point efter nummer to, Liverpool, der dog har spillet to kampe færre. Resultatet markerede samtidig Antonio Contes første nederlag som Tottenham-manager. Efter Steven Bergwijns vanvittige overtidsshow i Leicester tidligere på ugen, havde holdet tilsyneladende ikke flere livliner tilbage.

Alligevel er Tottenham fortsat i en udmærket position i kampen om Champions League-billetter. Holdet har to point op til Manchester United på fjerdepladsen og har to kampe til gode.

/ritzau/