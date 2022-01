Liverpool overlevede stormløb og haler ind på City

Efter Manchester Citys pointtab i Southampton lørdag er afstanden mellem de to titelbejlere nu reduceret til ni point. Og Liverpool har en kamp til gode.

Jürgen Klopps mænd satte tre dyrebare point ind i tabellen med en 3-1-sejr på udebane over Crystal Palace trods store problemer undervejs.

Manchester City har fortsat et pænt forspring i toppen af Premier League, men Liverpool har ædt sig en smule ind på topholdet.

Men det må vække bekymring hos Klopp, at hans hold i perioder vaklede faretruende.

Hjemmeholdet kreerede adskillige målchancer, og det virkede underligt, at Liverpool i den grad tabte tråden efter at have totaldomineret den første halve time.

Virgil van Dijk åbnede scoringen efter otte minutter, da han headede en hjørnesparksbold fra Andy Robertson i nettet. Hollænderen steg til vejrs med en nonchalance, som var der tale om en triviel opvarmningsøvelse.

Efter en god halv time blev det 2-0, og igen var Robertson involveret.