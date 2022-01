Inter trækker fra i Serie A efter sent sejrsmål

Topholdet Inter fik tre vigtige point i den italienske Serie A, da Venezia blev sendt hjem fra Milano med et 1-2-nederlag.

Først i sidste minut lykkedes det Inter at tage alle tre point, efter at udeholdet ellers var kommet tidligt foran i opgøret.

Med sejren øger Inter forspringet ned til nummer to, AC Milan, der mandag led et overraskende nederlag til Spezia. Der er nu fem point mellem de to ærkerivaler efter 22 kampe.