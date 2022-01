Udsat retssag sætter Giggs i venteposition til august

Den walisiske landstræner Ryan Giggs må vente til august med at komme i retten i en sag, hvor han er tiltalt for vold mod sin tidligere kæreste og hendes søster.

I stedet har Robert Page haft ansvaret for det walisiske fodboldlandshold. Med udsættelsen tyder alt nu på, at Page også står i spidsen for holdet i VM-playoffkampene i marts.

Giggs er tiltalt i tre punkter, men nægter sig skyldig i anklagerne, der udover vold også handler om tvang og kontrollerende adfærd.

Sagen var programsat til næste uge i retten i Manchester, men ingen retslokaler er ledige, og derfor er den blevet udskudt i syv måneder.

- På grund af en ophobning af sager, som kun er blevet værre på grund af pandemien og behovet for at holde afstand, er det en realitet, som retten oplever på daglig basis, forklarer dommer Hilary Manley.