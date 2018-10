Bendtner afviser spekulationer om hussalg: Han er træt af drone

Det er en sag, hvor flere ting ikke er helt normale.

Sjældent afføder et hussalg så store bekymringer, som det har været tilfældet, efter den danske landsholdsangriber Nicklas Bendtner har valgt at sætte sit hus til salg i norske Trondheim.

Nogle fans af Rosenborg BK har frygtet, at det var et tegn på, at angriberen var på vej væk fra klubben.

God opførsel: Hvem skal hjælpe fodboldstjernerne på rette vej? Klubber, fodboldagenter og andre særlige rådgivere indtager en stadig større rolle i fodboldspillernes liv uden for banen.

Der har været stor usikkerhed om Nicklas Bendtners fremtid, efter han er blevet tiltalt for vold mod en taxachauffør i København i september - en sag, hvor taxachaufføren ligeledes er tiltalt for at have kastet en ukendt genstand mod Bendtner og hans kæreste.

Derfor har Nicklas Bendtner nu udtalt sig om hussalget for at berolige fansene. Det handler ikke om hans sportslige fremtid, slår han fast.

Og det er hér, endnu en unormal kendsgerning kommer ind i billedet.

Nicklas Bendtner opdagede det en aften, hvor han var derhjemme for at se film, siger han i et interview med Adresseavisen.

»Da jeg slukkede for fjernsynet, hørte jeg en mærkelig suselyd. ’Hvad fanden er det, tænkte jeg’. Jeg havde kun lige trukket gardinet til siden, da jeg så, at der hang en drone. Lige udenfor. Efter et stykke tid fløj den væk igen«, siger Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner tiltales i voldssag