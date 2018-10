Brøndbys kvindetræner: Marginaler vil afgøre CL-avancement

Det er en helt anden kamp, end hvad Brøndbys fodboldkvinder er vant til fra den hjemlige liga, når holdet onsdag aften møder LSK Kvinner fra Norge i den første af to kampe i Champions League-ottendedelsfinalen.

Det siger Brøndby IF's træner, Per Nielsen.

- Det bliver en tæt kamp, det bliver en intens kamp, og det bliver de små marginaler, der kommer til at afgøre de her kampe, siger han.

Brøndby indledte Champions League med at vinde over Juventus i to kampe.

Der fik holdet et udgangspunkt på 2-2 i den første kamp i Italien og vandt derefter på hjemmebane med 1-0 og sikrede dermed avancement til ottendedelsfinalen.

I kampen mod LSK starter Brøndby også på udebane, og det betyder meget, at Brøndby har den sidste kamp hjemme, lyder det fra Per Nielsen.

- Hvis vi kan få et godt resultat ude og tage hjem og få den samme opbakning, som vi fik mod Juventus, så står vi rigtig godt, siger han.

Det er dog svært for ham at sige, hvad et godt udgangspunkt i den første kamp vil være.

- Det kommer an på, hvordan kampen udvikler sig, men som udgangspunkt går vi ind for at score og holde nullet.

- Vi prøver altid på at vinde vores fodboldkampe, men når vi spiller over to kampe, så er det vigtigt, at vi stadig har noget at spille for i den sidste kamp, siger Per Nielsen.

Han tror på, at Brøndby står som samlet vinder, når de to kampe er spillet.

- Det er der en god mulighed for, hvis vi lykkes med vores ting og er lige så omhyggelige, som vi var mod Juventus.

Kampen mod LSK bliver fløjtet i gang klokken 18.30 onsdag aften.

Returkampen på Brøndby Stadion bliver spillet 31. oktober klokken 18.