Hareide: En fantastisk attitude

Samtidig med, at et dansk landshold med en del reserver fik has på Østrig i Herning med en 2-0-sejr, vandt Wales med 1-0 over Irland. Dermed er der lagt op til en finale om førstepladsen, når landsholdet i november slutter Nations League af med en kamp i Cardiff efterfulgt af en hjemmekamp mod Irland, der er hægtet af i gruppen.



Venskabskampen mod Østrig understregede, at landstræneren har en bred trup med fin kvalitet. Således var der gensyn med Pierre Emile Højbjerg.

»Pierre Emile Højbjerg har en fantastisk attitude. Når du er ung, skal du lære en masse ting, og det seneste år er han vokset som spiller og menneske. Han har altid været en fantastisk spiller, og vi kan se, at han er glad for at være tilbage, og det har han givet udtryk for. Vi har brug for alle de gode spillere, vi kan få i kongeriget Danmark og han er definitivt en af dem,« sagde Åge Hareide efter kampen.

Han havde skiftet seks spillere ud i forhold til kampen i Irland, blandt de nye var Lukas Lerager, som scorede et flot mål til 1-0.

»Reserverne har været loyale, jeg er glad for, at det lykkedes os at vinde. Det at vinde og holde nullet er blevet vores momentum. Vi talte en del om, at vi ikke er et hold, der skal være defensivt i udgangspunktet, men vi forsvarede os godt,« kom det fra Åge Hareide.