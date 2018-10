Lukas Lerager?! Hvor kom det lige fra?

I en halv time forsøgte det danske fodboldlandshold at få noget til at hænge sammen mod Østrig. Uden held. Så fik Lukas Lerager, der til venlig orientering tjener sin hyre i franske Bordeaux, lyst til at spise druer med de store. Først en et-to med Yussuf Poulsen, dernæst endnu en et-to – denne gang med med Pione Sisto - hvorefter Lukas Lerager hamrede bolden op i modsatte målhjørne.

Hvis man som iagttager ikke er helt velbevandret i Lukas Lerager, er her et kort resumé: Karrierestart i AB, siden Viborg, dernæst et skifte til belgiske Zulte-Waregem, hvorefter han i det seneste år har spillet i den bedste franske liga.

Danmark-Østrig 2-0 Mål: 1-0 Lukas Lerager (29.), 2-0 Martin Braithwaite (90.)

Vurdering Danmark: 6 Østrig: 4 Kampens spillere Lukas Lerager, Danmark, 7 Louis Schaub, Østrig, 5 Tilskuere. 7.386

Kampen tirsdag aften var hans første fra start, og målet hans første i den røde trøje. 2018 er en årgang, han vil huske, da han tilmed nåede at få minutter ved VM, da han blev skiftet ind i puljekampen mod Frankrig.

Scoringen løsnede lidt op for det danske hold, som med seks nye spillere i startformationen havde vanskeligt ved at finde sig til rette i indledningen. Defensivt gav danskerne ikke meget væk, men holdet fik heller ikke skabt alverden. Altså lige indtil Lukas Lerager gik direkte på mål i stedet for at vælge at trille bolden ud i siden. Ret forfriskende og lidt af en stemningsløfter i Herning.

Kort før pausen hev Lukas Lerager på ny tempoet i vejret med et hidsigt dybdeløb, som siden gav et indlæg fra Jonas Knudsen, som Yussuf Pousen nåede højest på, men uden at kunne passere den østrigske målmand Richard Strebinger.

Landstræneren havde valgt at bytte over halvdelen af det hold ud, som hentede 0-0 i Irland fredag. Ud gled Jens Stryger Larsen, Henrik Dalsgaard, Mathias ”Zanka” Jørgensen og midtbanetrioen Thomas Delaney, Lasse Schöne og Martin Braithwaite.

I forsvaret havde anfører Simon Kjær fået selskab af Peter Ankersen, Jannik Vestergaard og Jonas Knudsen, mens de tre på midtbanen var Pierre Emile Højbjerg, Lukas Lerager og Andreas Christensen.

Ændringerne var et udtryk for, at der var tale om en venskabskamp, en form for dessert efter Nations League-hovedretten i Dublin.

I den kamp var danskerne uden Christian Eriksen, der blev afløst centralt af Martin Braithwaite. I Herning tirsdag aften blev Pierre Emile Højbjerg efter to års fravær bedt om at overtage tjansen som bindeled mellem midtbanen og angrebet.

Den opgave klarede den energiske Southampton-spiller ganske fint, både som den mest fremskudte på midtbanen i første halvleg og efter pausen, da han trak en anelse ned, da Danmark rokerede en anelse rundt.

Østrig var uden holdets to største profiler, David Alaba og Marko Arnautovic, og måske af den grund fremstod modstanderen ret bleg. I hvert fald havde et reservespækket danske hold ikke de store kvaler med at dominere.

Danmark har den bedste defensiv på landsholdsniveau

Chancemæssigt steg frekvensen i det danske spil efter pausen, da Christian Gytkjær og Martin Braithwaite kom på banen i stedet for anonyme Kasper Dolberg og Yussuf Poulsen.

I overtiden lukkede Martin Braithwaite til 2-0 efter en ihærdig aktion. Men Lukas Leragers træffer i første halvleg var formentlig det, som de 7.386 tilskuere talte om, da de traskede hjem i disen over Herning.