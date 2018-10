Thomas Frank fortsætter som midlertidig manager i Brentford

Thomas Frank blev torsdag udnævnt som midlertidig manager for fodboldklubben Brentford, der spiller i den næstbedste engelske række.

Det skete, efter at den nu tidligere manager Dean Smith forlod jobbet til fordel for samme stilling i Aston Villa.

Mandag meddeler Brentford så, at Thomas Frank fortsat kommer til at stå i spidsen for Championship-klubben, indtil ledelsen har besluttet sig for, hvem der på lang sigt skal indtage rollen.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Danskeren har siden december 2016 været assistenttræner i Brentford. Mandagens udnævnelse sker, efter at Dean Smiths førsteassistent Richard O'Kelly har meddelt, at han tager med Smith til Aston Villa.

- Brentford er en klub baseret på en klar idé, om hvordan man gør tingene på en anden måde, og Dean og Richard købte ikke blot ind på den idé, men byggede også videre på den, siger klubbens danske sportsdirektør Rasmus Ankersen.

- Vi vidste, at der var en chance for, at Dean og Richard ville forlade os, og vi havde snakket om det, men vi har brugt de sidste par dage på at lave en detaljeret plan for fremtiden.

Ankersen uddyber ikke, hvad planen indebærer. Brentford oplyser, at man, "når tiden er den rette", kommer med en udmelding.

I forbindelse med Thomas Franks udnævnelse som midlertidig manager torsdag, sagde klubbens danske højre back, Henrik Dalsgaard, at han håbede, at Frank fik jobbet permanent.

- Han har de taktiske kvaliteter, det er der ingen tvivl om. Og så tror og håber jeg, at han har lært af det, der skete i Brøndby.

- Det var en stor opgave for ham at være under det pres i det første job som cheftræner i en storklub, og den erfaring kan han helt sikkert bruge, hvis han skal være træner i The Championship, for det er en svær liga, og der er også stort pres på.

- Man skal være bygget af noget specielt, og det er han. Han kender The Championship, og vi har et rigtig godt trænerteam omkring holdet, så jeg er sikker på, han sagtens vil kunne fungere, sagde Henrik Dalsgaard torsdag.