Uefa øger tilskud til udvikling af kvindefodbold

Europæisk kvindefodbold får fra 2020 et økonomisk boost.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har nemlig besluttet at hæve det årlige tilskud, som Uefas 55 medlemslande hvert år får til at udvikle og fremme kvindefodbold, fra 100.000 til 150.000 euro.

Det skriver Uefa i en pressemeddelelse.

Det svarer til en stigning på cirka 373.000 kroner fra 746.000 til lidt over 1,1 million kroner årligt.

- Kvindefodbold har et grænseløst potentiale, og det er med det in mente, at Uefa har besluttet at øge tilskuddet til de nationale forbund for at hjælpe dem med at forbedre kvindefodbold på tværs af kontinentet, siger Uefa-præsident Aleksander Ceferin.

Målet med tilskuddet er ifølge Uefa at give de nationale forbund - heriblandt Dansk Boldspil-Union (DBU) - muligheden for at "implementere deres visioner" samt at hjælpe forbundene på de områder, hvor der er behov for det.

Uddelingen af pengene sker gennem Uefas udviklingsprogram Hattrick, der siden 2004 har sendt, hvad der svarer til over 13 milliarder kroner ud til de europæiske fodboldforbund. Pengene går til udvikling af fodbold på alle niveauer.