Dansk U21-træner spillede med kynisme i sin værste form

EM-billetten kom ikke i hus for det danske U21-landshold i fredagens 1-1-kamp hjemme mod Polen.

Polakkerne spillede defensivt og ventede udelukkende på fejl fra danskerne, og det var nær ved at lykkes.

Derfor ændrede U21-landstræner Niels Frederiksen taktikken, så Danmark spillede mere kontrolleret og knap så offensivt.

- Det var kynisme i sin næsten værste form, når man spiller sådan. Det er ikke noget, jeg bryder mig om. At spille så afventende, som vi gjorde.

- Det er ikke noget, vi plejer at gøre. Men det var det, jeg vurderede, at der skulle til for at få det resultat, vi skulle bruge, siger Niels Frederiksen.

- Jeg var bange for, at hvis vi blev ved med at angribe som i første halvleg, så ville vi tabe kampen, siger han.

Remis mod Polen giver dansk EM-matchbold mod Færøerne

Allerede i midten af første halvleg forsøgte Niels Frederiksen at dirigere sine tropper længere tilbage og spille bolden i egne rækker.

- Vi måtte agere, og vi havde behov for et resultat. Polakkerne var gode til at forsvare sig.

- Det var vigtigt at finde en måde at spille på, så Polen ikke hele tiden fik de omstillinger. Det lykkedes vi med i anden halvleg.

- Vi fik det resultat, vi skulle bruge. Nu skal vi afgøre det mod Færøerne, siger Niels Frederiksen.

Polen kunne med lidt mere skarphed sagtens have scoret et par mål mere i første halvleg, men den danske keeper Daniel Iversen stod flot i vejen.

- Vi har jo nogle spillere, som gerne vil spille fodbold. De vil jo gerne skabe noget. De er ikke vant til at spille så afventende. Og heldigvis for det.

- De unge spillere vil gerne angribe. Men det blev væsentligt bedre i anden halvleg, siger Niels Frederiksen.

Danmark skal på tirsdag møde Færøerne. En sejr i den kamp vil bringe danskerne til næste års EM-slutrunde i Italien og San Marino.