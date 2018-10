Svensker sender Vejle blandt de sidste 16 i pokalen

Superligaklubben Vejle blev onsdag aften den 16. og sidste klub, der indløste billet til ottendedelsfinalerne i Sydbank Pokalen.

Det skete med en udesejr på 2-1 over Nykøbing FC, der til daglig spiller i 1. division.

Allerede nu står det klart, at Vejle i næste runde skal møde 2. divisionsklubben Kolding IF på udebane, og dermed står Vejle med gode chancer for at nå frem til kvartfinalerne.

Vejle måtte undvære en række profiler, herunder topscorer Allan Sousa, men i hans fravær slog svenskeren Gustaf Nilsson til.

Den tidligere Brøndby-angriber bragte Vejle på 1-0 midtvejs i første halvleg og øgede føringen i minuttet inden pausen.

Emil Holten reducerede for hjemmeholdet efter 64 minutter, men Vejle kørte sejren hjem.