AaB overvandt alt mulig modgang

Modstand var der nok af for AaB søndag aften i Aarhus.

AaB fik sin anfører vist ud, dømt et straffespark imod sig og var bagud to gange. Alligevel lykkedes det nordjyderne at krige et enkelt point hjem via 2-2 i Aarhus.



I de seneste spillerunder har AGF-lejren brokket sig markant over, at en række afgørende kendelser i straffesparksfeltet er gået imod holdet. Mon ikke den snak stopper nu?

AGF fik nemlig både et straffespark og en udvisning til AaB efter en halv times spil af første halvleg af søndagens opgør i Aarhus.

AGF-AAB 2-2 (1-0) Vurdering

AGF, 5 AAB, 5 Dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen, 5 Kampens spillere Casper Højer Nielsen, AGF, 7 Jacob Rinne, AAB, 7

Der skulle en håndfuld AaB-ledere til for at holde Jores Okore tilbage. Han var mildt sagt rasende, fordi forsvarsspilleren lige havde modtaget et rødt kort for at kante Ryan Mmaee i feltet med sin ene arm. Det gav straffespark til AGF og udvisning til Okore.

Umiddelbart en hård dom, fordi det lignede en almindelig nærkamp.

Brændte straffespark

AaB-keeper Jacob Rinne sørgede for at holde spændingen i kampen, da han gik til den rigtige side og snuppede Tobias Sanas spark, der sad lige i keeper-højde ude ved den ene stolpe.

Udvisningen var dog med til at knække AaB og vippe kampen på hovedet. AaB’s fine start, inklusive et stolpeskud, blev forvandlet til AGF-dominans. Det udnyttede kantspilleren Jakob Ankersen, da han via bandespil med synderen Sana gled igennem og sendte bolden fladt under AaB’s keeper.

AaB rokerede om, skiftede en forsvarsspiller ind og forsøgte at kæmpe sig tilbage i opgøret.

AGF gik i stå. Hjemmeholdet forsømte at mose AaB, og pludselig blev et nordjysk angreb vekslet til et hjørnespark, der endte i klumpspil og en nordjysk 1-1-udligning med en hård inderside fra Magnus Christensen.



Derfra gik kampen i stå. Publikum kedede sig, og det lignede endnu en uafgjort til AGF, den niende i sæsonen, lige indtil indskiftede Martin Spelmann huggede til et fladt indlæg og sikrede AGF sejren. Eller det gjorde han ikke, fordi endnu en gang slog AaB tilbage med et mål efter en dødbold. Denne gang var det en returbold fra AGF’s keeper, der blev banket i mål.