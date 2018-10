FCM-anfører: »Alle i klubben forstår Jess Thorup«

Når FC Midtjyllands Superligaspillere på mandag møder ind efter fire fridage, bliver de budt velkommen af en ny træner. Den nye træner præsenteres kl. 16.00.

Jess Thorup, som i snart tre år har ledet FC Midtjylland, er i færd med at forhandle en aftale på plads med den belgiske klub AA Gent, og i hans sted ventes FC Midtjylland at forfremme U19-træner Kenneth Andersen.

»Vi har forberedt os på, at det kunne ske, at vi mistede en nøglemedarbejder. Det er samme mekanisme, som når vi siger farvel til en spiller eller en anden medarbejder. Jess Thorup har givet så meget til klubben, så derfor har vi givet ham muligheden og sagt, at vi er enige med Gent og nu er det op til dig,« siger Claus Steinlein, direktør i FC Midtjylland.

»Det er altid træls at miste styrmanden, men der er lidt flere i båden her end i så mange andre klubber. Når vi sætter en ny mand i spidsen er jeg sikker på, at vi kan bygge et nyt niveau på. Vi rekrutterer stort set altid indefra først,« siger Claus Steinlein, som ikke vil bekræfte, at det er U19-træner Kenneth Andersen, som er udset til at lede Superligatruppen i samarbejde med assistenterne Brian Priske og Kristan Bak Bach.

FC Midtjyllands anfører, Jakob Poulsen, forstår udmærket, at Jess Thorup vælger at forfølge drømmen om at træne en udenlandsk klub.:

»Vi har været utrolig glade for Jess Thorup, men det er en gylden mulighed for at dygtig træner at komme til en udenlandsk klub. Vi forstår ham alle sammen. Det er fedt, han får den chance. Vi forstår ham godt. Og han har jo leveret resultater med os,« siger Jakob Poulsen, som onsdag middag ikke anede, hvem der bliver Jess Thorups afløser.

Men temmelig meget indikerer, at Kenneth Andersen bliver chef.

»Han er en dygtig træner, der har bevist det i mange år i ungdomsafdelingen. Han er fagligt vanvittigt dygtigt, og det er jo væsentligt. Vi kan se det på de unge spillere, der kommer op i førsteholdstruppen. De er modne og fagligt dygtige spillere,« siger Jakob Poulsen.

Fra fyringstruet til udenlandsk drømmeskifte: Forstå mestertrænerens vilde forvandling Efter en svær periode i FCM har Jess Thorup imponeret så meget, at udlandet har bud efter ham. Det kan på ny afsløre én af trænerens markante karaktertræk.

At skiftet sker midt i en sæson får ikke indflydelse på holdets præstationer, mener anføreren.

»Truppen er sammentømret, og vi er i de seneste fem kampe kommet tilbage til den måde, vi gerne vil spille. Det vil ikke give store bump på vejen at skifte træner nu,« mener Jakob Poulsen.