Nykøbing-keeper vil slå afbudsramte Vejle ud af pokalen

I Nykøbing FC har træner Jens Olsen et luksusproblem, når han skal stille hold til onsdagens pokalkamp i tredje runde mod Vejle.

Nykøbing-mandskabet råder nemlig over en rutineret målmandsduo i form af Thomas Villadsen og Sebastian Olsen.

Indtil videre har Sebastian Olsen spillet ligakampene i 1. division, hvor Nykøbing ligger nummer syv.

34-årige Thomas Villadsen har indtil nu vogtet buret i pokalkampene, hvor han har været med til at føre Nykøbing videre til tredje runde i Sydbank Pokalen.

- Hvis træneren vurderer, at jeg skal stå mod Vejle, jamen så er jeg selvfølgelig klar. Jeg nyder altid at spille, og jeg føler mig også i rigtig god form, siger Thomas Villadsen til klubbens hjemmeside.

Rasende Vejle-træner nægtede at tale efter nederlag

Pokalturneringens to første kampe gik begge i forlænget spilletid for Nykøbing, men det behøver ifølge Thomas Villadsen ikke at blive lige så dramatisk mod Vejle, der ligger nummer otte i Superligaen.

- Hvis der endelig skal 120 minutters fodbold til for at avancere, så tager vi det med.

- Jeg tager også en straffesparkskonkurrence, hvis det endelig er, men lad os nu satse på at vi kan afgøre tingene i ordinær tid, siger Thomas Villadsen, der tidligere har spillet for blandt andet FC Nordsjælland og AC Horsens.

Hvis det bliver Sebastian Olsen, der fortsætter i målet, så er målmandskollegaen også mere end tryg ved det.

- Jeg synes, at Sebastian har gjort det rigtig godt i målet, og det er en fornøjelse at arbejde sammen med ham til hverdag. Jeg synes, at vi er med til at gøre hinanden til den bedste udgave af os selv, forklarer Thomas Villadsen.

Vejle stiller svækket op mod Nykøbing, da fem af holdets spillere er udtaget til forskellige landshold.

Det drejer sig om Viljormur Davidsen, Ylber Ramadani, Arbnor Mucolli, Kerim Memija og Thomas Gundelund.

Silkeborg smed det hele hjemme mod Lyngby

Vejle må også undvære topscorer Allan Sousa, da den formstærke brasilianske angriber fortsat døjer med en skade.

Vinderen af pokalopgøret kan se frem til at møde Kolding IF i fjerde runde af turneringen, inden der spilles kvartfinaler til foråret.

Kampen fløjtes i gang onsdag klokken 18.