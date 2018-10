Farvel til VM og farvel til OL

Kvindelandsholdet i fodbold havde voldsom medvind i 2017 med en sølvmedalje ved EM i Holland. Netop vinderne af finalen sidste sommer stod i vejen for landsholdet, som tirsdag aften i Viborg var på en temmelig vanskelig mission: 0-2 i første semifinale om en VM-billet skulle vendes til sejr og en endelig kamp om en VM-plads i en finalekamp mod enten Schweiz eller Belgien.



I to minutter, knap og nap, levede et stille håb på et godt fyldt Viborg Stadion, nemlig da Nadia Nadim sparkede danskerne på 1-0 på et straffespark, som anfører Pernille Harder havde skaffet.

Kampen Danmark-Holland 1-2 Mål: 1-0 Nadia Nadim (4.), 1-1 Lineth Beerensteyn (6.), 1-2 Lineth Beerensteyn (90.) Tilskuere: 5.374 Holland vinder samlet 4-1 og skal møde Belgien eller Schweiz i to kampe om en VM-plads næste sommer. Vurdering: Danmark: 6



Holland: 8

Kampens spillere: Danmark: Janni Arnth, 7



Holland: Lineth Beerensteyn, 8

Dommer: Sara Persson, Sverige 6

Kun fire minutter var der spillet, men mens publikum - 5.374 med små dannebrogsflag - sad og lunede sig ved udsigten til et regulær comeback med lykkelig udgang, slog hollænderne til på en dansk defensiv fejl.

Lineth Beerensteyn placerede sig mellem Janni Arnth og Simone Boye Sørensen i det danske midterforsvar, og den kompakte hollandske angriber headede udligningen ind bag Line Johansen. Så skulle Danmark op og score tre gange for at holde liv i VM-drømmen.



Hårde år venter

Nederlaget på 0-2 i Breda i fredags var en komfortabel føring for Holland mod et dansk hold, der på det seneste har haft overordentlig vanskeligt ved at lave mål. Katrine Veje var tæt på at score til 2-1, da hendes hjørnespark tog stolpen, mens Pernille Harder fra to meters afstand sparkede over på Nadims fine oplæg. Kort efter skød anføreren lige på målmanden i helt fri position. To af den slags muligheder, som skulle udnyttes, men ikke blev det. I stedet afgjorde Holland kampen med et mål kort før tid.



På bundlinjen står, at dansk kvindefodbold efter flere år med stigende interesse går nogle hårde år i møde. Kvindelandsholdet kommer ikke med til VM-slutrunden i Frankrig næste sommer, heller ikke OL året efter i Japan. Næste mål: EM-slutrunden i 2021, formentlig i England.