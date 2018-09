Lyngby smed føring i remis mod tophold

Lyngby har været nødt til at glæde sig over de små ting, siden klubben rykkede ud af Superligaen før denne sæson.

Søndag tog Lyngby hjemme imod HB Køge i 1. division, og her lykkedes det Lyngby at hente et point i et opgør, hvor Nicki Bille Nielsen fik sin anden advarsel og rødt kort med fem minutter igen.

Kampen endte 2-2, efter at Lyngby var foran 1-0 ved Magnus Häuser efter 20 minutter.

Føringen holdt til pausen, men kort inde i anden halvleg udlignede Mathias Hebo Rasmussen, og efter 54 minutter kom gæsterne foran 2-1.

Jakob Johansson fik dog udlignet, inden Lyngby blev reduceret til ti mand mod slutningen.

Resultatet betyder, at HB Køge topper den næstbedste række med 23 point foran Viborg, der ude slog Hvidovre 3-1.

Viborg har 22 point, mens Silkeborgs udesejr på 2-1 over Fredericia betyder, at Silkeborg med sin fjerde sejr i træk er på tredjepladsen med 19 point.

FC Helsingør vandt 3-0 over FC Roskilde på hjemmebane i et opgør, hvor klubbens tidligere træner var på besøg, da Christian Lønstrup nu er cheftræner i Roskilde.

Fremad Amager og Thisted spillede 0-0, mens Nykøbing Falster hjemme slog Næstved 4-2.