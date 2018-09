Løvenkrands vil være cheftræner: Superligaen er interessant

Den tidligere landsholdsspiller Peter Løvenkrands har efter fodboldkarrieren indledt en ny karriere som træner.

Denne sommer blev den 38-årige dansker ansat som reserveholdstræner i den skotske storklub Rangers FC.

Han trives så godt i jobbet, at han nu ønsker at blive cheftræner.

- Jeg føler mig allerede klar til det nu, siger Peter Løvenkrands til tipsbladet.dk.

- I starten troede jeg måske, jeg var mest egnet som assistenttræner, men det har ændret sig fuldstændig, fortæller han.

Hvis muligheden for et job i den danske Superliga åbner sig, så ville det passe ham godt.

- Det kunne sagtens være Superligaen. Selv om jeg har boet i udlandet i mange år, følger jeg Superligaen meget tæt hver eneste weekend og har en stor viden om holdene.

- Det kunne være rigtig fedt at blive cheftræner for en superligaklub på et tidspunkt, siger Løvenkrands.

I skotske Rangers FC arbejder danskeren sammen med Liverpool-legenden Steven Gerrard, der blev hentet ind som en forholdsvis uprøvet cheftræner før denne sæson.

Peter Løvenkrands spillede 22 landskampe for Danmark fra 2002 til 2010.

Han indstillede karrieren for fire år siden. På klubplan repræsenterede han AB, Rangers, Schalke 04, Newcastle og Birmingham.