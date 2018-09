Fifa varsler store reformer på transfermarkedet

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har udarbejdet en række reformer, der skal skabe mere gennemsigtighed på transfermarkedet.

Reformerne indebærer bl.a. en begrænsning i det antal af spillere, som en fodboldklub må udleje på en sæson. Fodboldforbundet har ifølge flere kilder foreslået et loft på 6-8 udlejede spillere, men de nærmere detaljer er dog endnu ikke fastlagte.

Det skriver Sky Sports.

Begrænsingen sker først og fremmest for at sikre sig, at en udlejeperiode har rødder i et ønske om at fremme spillerens udvikling snarere end at høste en økonomisk gevinst på det.

En af de klubber, der kan blive særligt ramt af Fifas nye transferreformer, er Chelsea, der sammenlagt har udlejet 40 spillere til andre klubber, bl..a Kurt Zouma til Everton og Trevoh Chalobah til Ipswich.

Derudover mener Fifa, at det fremover skal forbydes at udleje en spiller delvist mellem to klubber og indgå transferaftaler gennem såkaldte stråmandsklubber.



For netop at skabe mere gennemsigtighed på transfermarkedet har Fifa yderligere foreslået at nedsætte et særligt kontrolorgan til at holde øje med de mange pengeoverførsler, der finder sted mellem klub, spiller og agent i forbindelse med et transferskifte.

Alle forslagene skal til endelig afstemning i Fifa den 25.-26. oktober, inden de kan gennemføres.